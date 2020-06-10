Nevşehir'de deneme amaçlı üretmeye başladığı çilek ile dış pazarlara açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nevşehir'de deneme amaçlı üretmeye başladığı çilek ile dış pazarlara açıldı

Nevşehir'de muhasebecilik yapan Murat Avcı, mesleğini bırakarak kiraladığı eski patates tarlasında çilek fidesi ve meyvesi üreterek iç ve dış pazarlara gönderiyor.

Nevşehir'de deneme amaçlı üretmeye başladığı çilek ile dış pazarlara açıldı
10.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:42

Nevşehir'de muhasebecilik yapan Murat Avcı, mesleğini bırakarak kiraladığı eski patates tarlasında çilek fidesi ve meyvesi üreterek iç ve dış pazarlara gönderiyor.

Derinkuyu ilçesinde kiraladığı 30 bin metrekare arazide çilek fidesi, 40 bin metrekarelik alanda ise çilek üreten Avcı, organik, yüksek aromalı ve raf ömrü daha uzun meyvenin talebine yetişmeye çalışıyor.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneme amacıyla küçük bir bahçede organik çilek üretimine başladığını, artan ilgi dolayısıyla ekim alanını genişleterek üretime devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de yılda ekilen yaklaşık 100 milyon çilek fidesinin, 3 milyonunu tedarik ettiğini anlatan Avcı, yılda ortalama yetiştirdiği 50 ton meyveyi de hasat döneminde dalında sattığını ifade etti.

Üretime başlamasının ardından kısa sürede tercih edilir hale geldiğini belirten Avcı, "İlk başlarda acaba yapabilir miyiz diye düşünürken müşterilerimiz arasında marka haline geldik. İnsanlar çilek alırken 'Nevşehir çileği mi?' diye sormaya başladı. Her yıl ekim alanımızı artırıyoruz ve talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bölgenin yüksek rakımlı olması, havanın ise gündüz sıcak gece de soğuk olması çileğin farklı bir aroma kazanmasını sağlıyor." diye konuştu.

Üretim alanındaki 40 işçinin olgunlaşan meyveleri haftanın belirli günlerinde topladığını aktaran Avcı, günlük ortalama 1500 kilogram çileğin tarladan alındığını ifade etti.

Hava şartlarından dolayı bu yıl hasada yaklaşık 2 ay geç başladıklarını ancak rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Geçen yıla kadar Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderdik. Bu yıl hasat sezonu biraz geç başladı. Aynı şekilde iç ve dış piyasaya ürün göndereceğiz. Çok fazla olan talepleri karşılamakta zorluk çekiyoruz. Gelecek yıl araziyi daha da genişletmeyi düşünüyoruz."

Üretimde kimyasal gübre kullanmadıklarını vurgulayan Avcı, "Organik gübre kullanıyoruz. Bu unsurlar çileğin aromasının yüksek olmasını ve daha dayanıklı olmasını sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Beren Saat Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Nevşehir'de deneme amaçlı üretmeye başladığı çilek ile dış pazarlara açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:42:11. #1.15#
title