Nevşehir'de çelik kasa çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de çelik kasa çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Nevşehir'de çelik kasa çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
AA / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir evden çelik kasa çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir evden çelik kasa çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta Gülşehir'e bağlı Yalıntaş köyündeki bir ikamete giren kişi ya da kişiler çelik kasa çaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi söz konusu çelik kasa ile yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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AA / Dilaver Can - Son Dakika Haberleri

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