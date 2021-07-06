Nevşehir'de ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
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Nevşehir'de ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Nevşehir'de ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaçlara çarparak takla attı.

Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaçlara çarparak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde seyir halindeki 50 AAL 451 plakalı otomobil sürücüsü aşırı hız sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralananları çevredeki vatandaşlar otomobilden çıkarttı. Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada otomobilde bulunanlardan bir kişinin yakını olay yerine gelirken, yaralı yakınını polis ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Vatandaşları ise olay yerinden polis ekipleri uzaklaştırdı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Nevşehir'de ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Nevşehir'de ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Nevşehir'de ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Nevşehir'de ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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