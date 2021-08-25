Nevşehir'de 9 motosikletli polis göreve başladı
Nevşehir'de eğitimlerini tamamlayan motosikletli polis timleri, düzenlenen törenle göreve başladı.
Nevşehir'de eğitimlerini tamamlayan motosikletli polis timleri, düzenlenen törenle göreve başladı.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Trafik Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, ekiplerin, suçların önlenmesi ve meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesinde etkin şekilde görev alacaklarını belirterek, "Kentteki motosikletli polis sayısı zamanla artacaktır. Ekiplerimiz çalışmalarıyla 'güvenli şehir Nevşehir' mottomuz doğrultusunda gücümüze güç katacaklardır." dedi.
Dua edilmesinin ardından göreve başlayacak olan polislere, başarı sertifikaları Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve protokol üyelerince verildi.
Tören, motosikletli polis timlerinin protokolü selamlamasıyla sona erdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Ankara Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli uzman eğitmenler tarafından verilen kursu başarıyla tamamlayan 9 polisten oluşan 3 ekip göreve başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan