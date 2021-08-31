Nevşehir'de "12. Kaymak Festivali" yapıldı
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Nevşehir'de "12. Kaymak Festivali" yapıldı

Nevşehir'de '12. Kaymak Festivali' yapıldı
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Kültür Sanat

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde düzenlenen "12. Kaymak Festivali"nde kaymaklar birincilik için yarıştı.

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde düzenlenen "12. Kaymak Festivali"nde kaymaklar birincilik için yarıştı.

Kaymaklı Yeraltı Şehri girişinde düzenlenen etkinlikte, beldeye özgü sütten elde edildikten sonra saman alevinde ısıtılarak kurutulan 19 kaymak beğeniye sunuldu.

Bazı protokol üyeleri ve belde sakinlerinden oluşan jüri, stantlarda sergilenen kaymakların tadına bakarak not verdi.

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, gazetecilere, beldelerinde yaklaşık 100 yıldır ev ortamında kuru kaymak üretildiğini, festivalin beldenin tanıtımına katkı sunduğunu belirtti.

Ev hanımlarınca kaymağın bir asırdır geleneksel yöntemlerle üretildiğini aktaran Çekiç, "Kuru kaymaklarımız, düğünlerde ve kına gecelerinde daha çok ikram ediliyor. Kaymağın coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduk. Büyük şehirlerdeki büyük marketlerle görüşmelerimiz oldu. Kaymağın raf ömrünü hesaplatıyoruz. Kısa sürede fabrikalaşmaya da çalışacağız." dedi.

Yarışmada sade kaymak kategorisinde Nurcihan Erdener birinci, Ayşe Güney ikinci, Fatma Ünal üçüncü, süslü kaymak kategorisinde Havvanur Karaketir birinci, Emine Şenel ikinci, Nurcihan Erdener üçüncü oldu.

Dereceye girenlere süt sağım makinesi ve yem desteği ödülü verildi.

Nevşehir'de '12. Kaymak Festivali' yapıldı
Nevşehir'de '12. Kaymak Festivali' yapıldı
Nevşehir'de '12. Kaymak Festivali' yapıldı
Nevşehir'de '12. Kaymak Festivali' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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