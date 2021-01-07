Nevşehir Belediyesinden şebeke suyunda yüzde 10 indirim kararı
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Nevşehir Belediyesinden şebeke suyunda yüzde 10 indirim kararı

07.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:11
Nevşehir Belediyesinden şebeke suyunda yüzde 10 indirim kararı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şebeke suyu bedelinde yüzde 10 oranında indirim yapılacağını bildirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şebeke suyu bedelinde yüzde 10 oranında indirim yapılacağını bildirdi.

Arı, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik gereği toplumun yanında olmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşa destek sağlamaya gayret ettiklerini belirtti.

Nevşehir Belediye Meclisince ocak-şubat-mart aylarında konut ve iş yerlerinde kullanılan şebeke suyu bedellerinde yüzde 10 indirim yapılmasının kararlaştırdığını aktaran Arı, su faturalarında uygulanacak indirimin 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleşen tüketimlere yansıtılacağını kaydetti.

Arı, "Şehrimizin, 30-40 yıllık içme suyu altyapısını yenilemek için çaba gösterip milyonlarca liralık yatırım yaparken vatandaşlarımıza bir nebze de olsun destek olabilmek için böyle bir indirim kararı aldık. Halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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