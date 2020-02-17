Nevşehir Belediyesi'nden  Bin 417 öğrenciye ücretsiz soru bankası seti

17.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:26

Üniversiteye hazırlık eğitim setinin dağıtımı için okullarda öğrencilerle buluşan Belediye Başkanı Rasim Arı, "Bizim en büyük sermayemiz gençlerimiz. Onlara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Nevşehir Belediyesi tarafından, çeşitli okullarda eğitimlerini sürdüren ve bu yıl üniversite sınavlarına girecek olan bin 417 Lise 12. Sınıf öğrencisi için Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Kimya, Geometri, Biyoloji ve Fizik derslerinden oluşan soru bankası seti ücretsiz olarak dağıtıldı.

Profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan ve şık tasarımıyla dikkat çeken soru bankası setlerinin dağıtımı için il merkezindeki çeşitli okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Arı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek sınavlarda başarılar diledi.

Eğitime verilen her desteğin, gelecek nesillerimize bırakılacak en güzel miras olduğunu belirten Arı, "Çünkü öğrenciye, eğitime ve öğretime yapılan her yatırımın geleceğimize yapılmış bir yatırım olduğunun farkındayız ve bu anlayışıyla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu

Öğrencilerin en iyi eğitim altyapısıyla, en geniş imkânlarla, donanımlı ve birikimli gençler olarak milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven, onun değerlerini önemseyen, demokrasiyi içselleştirmiş, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bireyler olarak yetiştirilmesinin en büyük arzusu olduğunu ifade eden Arı, gençlerden hayaller kurmalarını ve bu hayallerinin peşinden koşarak gerçekleştirmek için çaba göstermelerini istedi.

Kendisinin de belediye başkanlığı hedefine hayaller kurarak başladığını ve Nevşehir için kurduğu hayalleri gençlerle birlikte gerçekleştireceğini kaydeden Arı, "Bu şehre geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman ifade ettiğimiz bir şey var. Bu şehirde bizden küçüklerin ağabeyi, yaşıtlarımızın kardeşi ve bizden büyüklerin evladı olacağımızı ifade etmiştik. Bunu gerçekleştirmenin ve bunu da toplumda bu şehrin insanların karşısında karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman ifade ediyoruz. Bizi bu şehirde gören hiçbir kimse bir belediye başkanını görmüş gibi değil ağabeyini, kardeşini veya evladını görmüş gibi davranıyor.Bu da bizi mutlu ediyor. Ama bu şehrin en önemli yapacağı şeylerden bir tanesi bu şehrin gençlerini, gözümüzün nuru dediğimiz gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlayabilmektir. Gençlerin hayatlarını kolaylaştırabilmek ve onlara daha iyi şeyler sunabilmek, onların hoşuna gidebileceği şeyleri yapma arzusundayız. Şehirde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl bin 417 tane devlet okulunda okuyan gençlerimiz üniversiteye hazırlanıyordu. Onların bu yolculuğunda bizimde bir nebze katkımız olsun istedik. Gençlerimizin ihtiyacı olan kitapları onlara hediye edelim ve beraber bu yolculukta bizim de bir tuzumuz olsun diye böyle bir şey gerçekleştirdik. İnşallah evlatlarımız mutlu olur. İnşallah arzu ettikleri hedefledikleri ve hayalini kurdukları üniversitelerine girerler. Hem ülkemize hem şehrimizin kalkınması için beraber onlarla mücadele ederiz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bir projeydi bu ve bugün de onun dağıtımını yaptık. Bu ülkenin de bu şehrinde en büyük sermayesi gençler.Bizde gençlerimizle yolculuğa devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler