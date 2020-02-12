Nevşehir Belediye spor tam kadro çalıştı
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Nevşehir Belediye spor tam kadro çalıştı

Hafta sonu oynayacağı Modafen maçı için hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediye Spor, sakatlığı süren Hasan Çelik'in dışında tam kadro çalıştı.

12.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:20
Nevşehir Belediye spor tam kadro çalıştı

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Belediye Spor, bugünkü antrenmanını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu nezaretinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tesislerinde gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı süren 'in dışında tüm futbolcular katılırken, kırmızı beyazlı ekip taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Oynanan çift kale maç ile sona eren ve yaklaşık 2 saat süren antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlemlenirken, özellikle yeni transferlerin antrenmandaki performansları teknik heyeti mutlu etti.

Kaynak: Bültenler
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