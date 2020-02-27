Nevşehir Belediye Spor Gölcükspor maçı öncesi hırs küpü

27.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:00

Pazar günü Gazi Stadı'nda konuk edeceği Gölcükspor maçına yoğunlaşan Nevşehir Belediye Sporlu futbolcular Nar Tesisleri'nde Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde çift kale maç yaparak çalışmalarını sürdürdü. Günü izinli geçiren Yasin Dülger çalışmalara katılmazken hafif sakatlığı bulunan Ziya Şakar ve Youssef Yesilmen tedavilerinin ardından çift kale maçta yer aldı.

1 Mart Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Gölcükspor ile karşılaşacak olan ve bu maç için hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlı ekipte, Hasan Çelik dışında sakat futbolcu bulunmuyor.

Bu arada Nevşehir Belediye Spor-Gölcükspor maçının hakem kadrosu da belli oldu. Her iki takım içinde büyük öneme sahip olan maçta orta hakem olarakBalıkesir bölgesinden Ahmet Balkan görev yapacak. Balkan'ın yardımcılığını ise yine aynı bölgeden Mert Baykal ve Ozan Burak Akduman yapacak.

Kaynak: Bültenler