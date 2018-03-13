Nevşehir Belediye Başkanı Ünver'den Mehmetçik ve Kilis'e Destek

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Mehmetçik ve Kilis'e destek vermek için kente geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ilk önce Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti. Daha sonra iki belediye başkanı esnaf ziyareti yaparak alış veriş yaptılar. Kilis esnafına katkı sunmak, alış veriş yapmak ve Mehmetçiğe destek vermek için geldiklerini ifade eden Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver," Millet olarak biriz beraberiz. Allah'ın izniyle aramızda coğrafi uzaklıklar, yollar mesafeler önemli değil, bizim Milletimizin arasına asla giremez. İşte bugün sabahleyin Nevşehir'den geldim. Nevşehir halkının selamını gazi Kilis olan şehrimize getirdim. Birlik beraberlik içerisinde her türlü zorluğu aşacağız Allah'ın izniyle, Mehmetçiğimizin gözü arkada kalmasın onların emaneti bizimdir. Ülkemize milletimize hep beraber sahip çıkacağız" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatıyla Belediye Başkanlarının Kilis'e geldiğini ifade ederek, "Nevşehir belediye başkanımız Nevşehir'in selamını getirdi. Hem, Mehmetçiğe destek vermek, Kilis halkının yanında olmak için hemde Zeytin Dalı harekatına destek vermek için geldiler. Hem kendisine hemde Nevşehir halkına teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki, Türkiye birlik beraberlik içerisinde oldukları zaman tek vücut olduğu zaman değil terör örgütleri, terör örgütlerinin arkasındaki maşalar da gelse, burada havalarını alıp gideceklerdir" dedi. - KİLİS