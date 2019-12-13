Nevasel Türk Müziği Topluluğu'ndan tango ve kanto şovu

13.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:15

Büyükçekmece Belediyesi "Nevasel Türk Müziği Topluluğu Tangolar ve Kantolar" gösterisine ev sahipliği yaptı.



Aylin Şengün Taşçı yönetiminde düzenlenen şarkıları dinleyen vatandaşlar keyifli bir konsere tanıklık etti. Renkli kostümleri, aksesuarları ve sesleriyle izleyicilerden tam not alan koristler sanatseverler tarafından büyük alkış aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nevasel Türk Müziği Topluluğu tangolar ve kantolar gösterisine Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan, Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu ve sanatçı Suat Suna katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Nevasel Türk Müziği Topluluğu'na teşekkür eden Belediye Başkan Danışmanı Sacide Bolcan müzisyenlere plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA