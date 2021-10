NEÜ öğrencisi Mehmet Ali Soylu, Uluslararası CED-IADR Kongresinden birincilikle döndü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Soylu, dünyanın en prestijli diş hekimliği kongrelerinden olan CED-IADR kongresinde genç araştırmacıları teşvik amacıyla düzenlenen Robert Frank Ödülleri Junior kategorisinde birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen kongrede Mehmet Ali Soylu'nun, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Akbulut danışmanlığındaki "Interfacial Characteristics of BIOfactor MTA and Biodentine with Dentin" isimli çalışmasıyla birincilik ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada Doç. Dr. Bilge Akbulut'un şu ifadelerine yer verildi:

"Avrupa kıtasında ağız sağlığı alanında yüksek kalitede araştırmaları desteklemeyi misyon edinen CED-IADR, lisans öğrencilerine yönelik Robert Frank Awards Junior kategorisinde yarışma yapacağını ve tüm genç araştırmacıları bu yarışma için davet ettiğini duyurmuştu. Son sınıf öğrencimiz Mehmet Ali Soylu, farklı dental materyallerin diş dokusuna bağlantısını taramalı elektron mikroskobuyla incelediğimiz çalışmamızı başarılı bir şekilde sundu ve birinci oldu. Öğrencimizin elde ettiği bu başarıyı, yoğun teorik ve pratik eğitim alan lisans öğrencilerimizde akademik araştırma yapmak hevesini uyandırmak açısından çok önemli buluyorum."