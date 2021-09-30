Netflix, video oyun stüdyosu satın aldı

Yayın devi Netflix, Oyun sektörüne emin adımlarla geçiş yapmaya başladı. Popüler dizi platformu, şu ana kadar Oxenfree ve Afterparty yapımlarıyla yıldızını parlatan geliştirici firma Night School Studio'yu satın aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİNDE VİDEO OYUNLARI SUNMAYI PLANLIYOR

Night School Studio Oxenfree'nin geliştirici koltuğunda oturuyor. İlgi çekici grafik tarzlarıyla, doğaüstü olayları konu alan oyunlar yapan firma, son olarak Next Stop Nowhere adıyla piyasaya çıkan bir mobil oyun geliştirdi. Hali hazırda Oxenfree 2: Lost Signals'ın yapım aşamasına devam eden oyun stüdyosu, bundan böyle çalışmalarına Netflix çatısı altında devam edecek.

Oxenfree 2: Lost Signals'ın Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Klasik Mac OS, PlayStation 5 platformlarına 2021 yılı içerisinde çıkış yapması bekleniyor. Oyunun Netflix'te yayımlanıp yayımlanmayacağı ise kafaları kurcalıyor.

Night School Studio: Oxenfree

"NETFLIX'E KATILAN İLK OYUN STÜDOSU OLMAK GERÇEKÜSTÜ BİR ONUR!"

Night School Studio'nun internet sitelerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Son birkaç ay içinde, oyunları, hikaye anlatımını ve ortada bir yerde olumlu etki için ortak fırsatımızı gördüğümüze dair ilgili vizyonlarımız hakkında sayısız düşünceli sohbet yaptık.

Night School, anlatımızı ve tasarım arzularımızı kalple ayırt edici, orijinal oyunlarda esnetmek istiyor. Netflix, milyonlarca insana mükemmel eğlenceler yaratmak ve sunmak için film, TV ve şimdi de oyun yapımcılarına eşi görülmemiş bir tuval sunuyor. Anlatı oynanışındaki keşiflerimiz ve Netflix'in farklı hikaye anlatıcılarını destekleme konusundaki sicili çok doğal bir eşleştirmeydi. her iki takım da içgüdüsel olarak bu sonuca vardığını hissettim.

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Tabii ki, Netflix'e katılan ilk oyun stüdyosu olmak gerçeküstü bir onur! Sadece yaptığımız işi, nasıl yapmayı istediğimizi yapmaya devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyanın en büyük eğlence platformunda ön sıralarda yer alıyoruz. Netflix ekibi, stüdyo kültürümüzü ve yaratıcı vizyonumuzu korumaya son derece özen gösterdi. OXENFREE II yapmaya devam edeceğiz. Yeni oyun dünyaları pişirmeye devam edeceğiz.

Şimdilik, takımımızın kolektif midesinde kelebeklerin kaleydoskopu var. (Görünüşe göre bir grup kelebeğe böyle mi diyorsunuz?) Çünkü insanların hikaye oyunlarını keşfetme, oynama ve birbirleriyle paylaşma şeklini olumlu yönde etkileme şansımız olduğuna inanıyoruz.

HADİ GİDELİM."

NETFLIX'E OYUN KATEGORİSİ GELİYOR

Geçtiğimiz aylarda Netflix için bir oyun kategorisi açılacağı, bu kategorinin tıpkı "dizi, film, belgesel" gibi bir sınıflandırmaya gireceği, yani ekstra gelen bu özellik için herhangi bir ücret alınmayacağı açıklanmıştı. Netflix'in oyun bölümünün başına ise deneyimli geliştirici Mike Verdu getirilmişti. EA Games, Zynga gibi firmalarda oldukça önemli işlere imza atmış, oyun dünyasında silinmeyecek izler bırakmış olan Mike Verdu'nun bu kadro için seçilmesi, oyun severleri elbette heyecanlandırmıştı.

Öte yandan, bu gelişmeler Netflix'in interaktif işlere ilk atılımı değil. 2018 yılında oldukça yenilikçi bir fikir olarak film sektörüne damga vuran interaktif Netflix filmi Black Mirror: Bandersnatch, olumlu ve olumsuz pek çok eleştiri almış, hafızalarımıza kazınmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA NETFLİX ÜZERİNDEN OYUN OYNAYACAĞIZ

Mike Verdu'nun oyun bölümünün başına getirilmesi ve de ilk oyun firmasını satın almasından sonra Netflix hesaplarımızdan oyun oynayacağımız günler yakın gibi görünüyor. Popüler abonelik sistemi üzerinden oyun oynamaya başlayacağımız tarih olarak 2022 işaret ediliyor.

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