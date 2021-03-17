Netflix üyelik fiyatları! 2021 Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu?
Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri yüzde 30 ile 50 arasında arttı. Peki, Netflix üyelik fiyatları! 2021 Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu?
Netflix üyelik fiyatları son zamdan sonra değişti. Netflix yeni abonelik ücreti ne kadar oldu? sorusu dizi ve film meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Netflix kullanıcılarına yönelik aylık abone fiyatlarında zam yaptı. İşte Netflix yeni aylık üyelik fiyat listesi...
NETFLİX ÜYELİK FİYATLARIZammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:
- TEMEL PLAN ÜCRETİ
17,99 liradan 26,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 50 zam)
- STANDART PLAN ÜCRETİ
29,99 liradan 40,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 37 zam)
- ÖZEL PLAN ÜCRETİ
41,99 liradan 54,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 30 zam)
Netflix aynı anda kaç kişi izleyebilir?
Netflix aile paketi yani Özel Ultra HD abonelik paketini 4 kişi aynı anda farklı cihazlarda kullanabilmektedir. Yani 4 farklı kişi aynı anda Netflix hesabına girerek film ve dizilerden yararlanabilirler.
Netflix üyeliği nasıl alınır?
Bilgisayar
- Netflix.com/signup adresine gidin.
- Kendinize en uygun planı seçin Planınızı istediğiniz zaman yükseltebilir veya daha düşük bir plana geçebilirsiniz.
- E-posta adresinizi girip bir parola belirleyerek hesabınızı oluşturun.
- Bir ödeme yöntemi girin.
- İşte bu kadar. İzlemeye başlayın!