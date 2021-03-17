Netflix üyelik fiyatları! 2021 Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu?

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri yüzde 30 ile 50 arasında arttı. Peki, Netflix üyelik fiyatları! 2021 Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu?