: Netflix Türkiye: RTÜK, bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadı

18.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:09

İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getirilmesinin ardından Netflix Türkiye'den bir sansür açıklaması daha geldi. Netflix Türkiye, üst kurulun kendilerine herhangi bir sansür talebinde bulunmadığını öne sürdü.

Netflix'in, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya'nın da yer aldığı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin galası dün gerçekleşti.

Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, galada bir konuşma yaptı.

"RTÜK'TEN SANSÜR TALEBİ OLMADI"

Toplu taşıma araçlarında, otobüste, metrobüste Netflix yayınlarının izlenmesinde Türkiye'nin bir numara olduğunu söyleyen Savaş, RTÜK'ten yayınlarla ilgili bir sansür talebi olup olmadığına ilişkin olarak şu yanıtı verdi:

"190 Netflix ülkesi ne izliyorsa Türkiye'de de o izleniyor. Son 1 yılda RTÜK'ü sık sık Ankara'da ziyaret ettik, uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar. Çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük. Bu uygulamayı Türkiye dışında talep eden çok az ülke var."

NETFLIX 2020'DE ZAM YAPMAYACAK

Savaş, bu yıl Netflix üyelik ücretlerine zam yapmayacaklarını anlatarak "Fiyatlarımız bu yıl 2 liralık zamla 19.99 ve 41.99 olarak güncellendi" dedi.

KARAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İnternet yayınlarının RTÜK denetimine alınması kararı birçok internet kullanıcısının tepkisini çekmişti. İnternet kullanıcıları Netflix ve Blu TV benzeri platformların ücretli içerik olduğunu ve çocukların erişemeyeceği bir mecra olduğu gerekçesiyle sansür uygulanmaması gerektiği yönünde fikirlerini beyan etmişti.

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