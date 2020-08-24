Netflix'ten video oyunu belgeseli: High Score | High Score IMDb - Netflix yeni dizileri, Ağustos ayında neler var? Eylül ayında neler var?
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Netflix'ten video oyunu belgeseli: High Score | High Score IMDb - Netflix yeni dizileri, Ağustos ayında neler var? Eylül ayında neler var?

Netflix, pek çok konu hakkında dizi, film ve belgesel sunmaya devam ediyor. Yeni bir belgesel piyasaya süren Netflix, High Score ile video oyunu tutkunlarına hitap ediyor. Netflix üyeliği nasıl yapılır? Netflix üyelik ücreti 2020, Netflix ücretsiz abonelik, Netflix deneme sürümü ücreti ne kadar? High Score konusu nedir?

24.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:44

Netflix yeni bir belgesel ile bu sefer video oyunu severleri sevindirmeyi hedefliyor. High Score adlı belgesel, 6 bölümden oluşuyor. Her bölümde başka bir oyunun geçmişine odaklanan bölümler yaklaşık olarak 40 dakika.

Belgesel içerisinde Sega, Nintendo'nun Mario'suna, Asobo Studio'nun Flight Simulator adlı oyununa kadar pek çok yapım yer alıyor. The Witcher, The Last of Us, Fallout, League of Legends,Cuphead, Cyberpunk 2077, Resident Evil gibi yapımlara uzanan video oyun yapım aşaması hikayeleri de belgeselde yer alıyor.

Netflix'ten video oyunu belgeseli: High Score | High Score IMDb

Netflix'te yer alan tanıtım yazısı ise şu şekilde: "Oyunlardaki dünyalara ve karakterlere hayat veren yenilikçi insanların görüşlerini yansıtan bu belgesel dizisi, klasik video oyunlarının geçmişine ışık tutuyor."

Belgesel anlatıcısı olarak, Charles Martinet yer alıyor.

HIGH SCORE IMDb

2020 yılı itibari ile başlayan Netflix serisinin IMDb puanı : 7,5/10

HIGH SCORE KONUSU

Pek çok oyunun ve markalaşmış oyun sektörünün geçmişine ve büyümesine odaklanan belgeselde birçok eski ve yeni oyunu görmek mümkün.

Netflix'ten video oyunu belgeseli: High Score | High Score IMDb
Netflix'ten video oyunu belgeseli: High Score | High Score IMDb

Netflix Türkiye'de oldukça popüler bir platform. Koronavirüs döneminde 1 ay ücretsiz deneme sürümünü kaldıran firma, yeni farklar ile deneme sürümünü geri getirdi. Peki Netflix ücretsiz deneme sürümü ne gibi farkla geri geldi?

NETFLİX'İN DENEME SÜRÜMÜ NEDEN KALDIRILDI?

Deneme sürümü, bir ay boyunca kullanılıp sonraki ay farklı bir ön ödemeli kart ile yeniden kullanılabiliyordu. Bu durumun ülkemizde sıkça tekrarlanması sonucunda bazı önlemler getirilse de sonuç itibariyle deneme sürümü kaldırılmıştı. Bugün yapılan değişiklik bazı kullanıcıları sevindirdi, bazılarını kızdırdı. Artık Netflix deneme sürümü kullanmak isteyenler küçük bir ücret ödeyecek.

NETFLIX DENEME SÜRÜMÜ ÜCRETİ NE KADAR? NETFLIX ÜCRETSİZ ABONELİK

Deneme sürümüne kayıt olmak isteyenlerin daha önce üyelik işleminde kullanılmamış bir ödeme yöntemine, e-posta adresine ve telefon numarasına ihtiyacı var. Bu şartları karşılıyorsanız 1.99TL ödeyerek 30 gün boyunca platforma erişebiliyorsunuz.

Netflix'ten video oyunu belgeseli: High Score | High Score IMDb - Netflix yeni dizileri, Ağustos ayında neler var? Eylül ayında neler var?

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