Netflix pilot uygulamayla şifre paylaşımına son vermeye hazırlanıyor
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BBC

Netflix pilot uygulamayla şifre paylaşımına son vermeye hazırlanıyor

12.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:04
Netflix pilot uygulamayla şifre paylaşımına son vermeye hazırlanıyor

Netflix, pilot uygulama olarak başlattığı denemelerle şifre paylaşımına son vermeye hazırlanıyor.

Netflix, pilot uygulama olarak başlattığı denemelerle şifre paylaşımına son vermeye hazırlanıyor.

Bazı Netflix kullanıcıları, ekranında "Bu hesabın sahibi ile yaşamıyorsanız, izleyemeye devam etmek için kendi hesabınızı oluşturmalısınız" uyarısı çıktığını söylemeye başladı.

BBC'ye konuşan bir Netflix sözcüsü, "Bu test uygulama, kullanıcıların yetkileri olan Netflix hesaplarını kullandıklarından emin olmak için tasarlandı" dedi.

Bu uygulamanın bütün Netflix kullanıcıları için geçerli olup olmayacağı konusunda şirketin henüz net bir kararı yok.

Denemelerde, kullanıcılar kendilerine cep telefonu mesajı veya email ile gönderilen bir kod ile hesaba erişimleri olduğunu kanıtlayabiliyor.

Netflix bu uygulamayla hesap sahibi olmayanların platformdan faydalanmalarını engellemeye çalışıyor. Ancak Netflix'in kullanım hakları ve sözleşmesine aykırı erişim sağlayanların sayısı da belirsiz.

Netflix, HBO Go, Amazon Prime ve Disney+ gibi platformlar bir hesapta birden fazla kullanıcı kaydedilmesine izin veriyor. Ama kullanım hakları ve sözleşmesine göre hesaba kayıtlı her bir bireyin aynı evde yaşıyor olması gerekiyor.

Netflix kurucularından Reed Hastings, 2016'daki bir internet yayınında şifre paylaşımıyla ilgili şunları söylemişti:

"Şifre paylaşımıyla yaşamayı öğrenmeliyiz çünkü meşru şekilde şifre paylaşımı yaygın, örneğin, eşinizle, çocuklarınızla paylaşabilirsiniz."

Netflix'in üst düzey yöneticilerinden Greg Peters ise Ekim 2019'da şifre paylaşımıyla ilgili sorunları incelediklerini söylemiş ve "Ama şimdilik farklı bir uygulamanın devreye girmesine ilişkin büyük planlarımız yok" demişti.

Netflix 2020'de yaklaşık 37 milyon yeni üye kazandı. Platformun dünya genelinde üye sayısı 200 milyonu geçti.

Üyelik ücretinin artışı, küresel sokağa çıkma yasakları ve Tiger King, The Queen's Gambit gibi programlarla Netflix gelirinin yaklaşık 25 milyar dolar, karının da yaklaşık 2.8 milyar dolar olduğunu duyurdu.

BBC
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