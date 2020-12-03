Netflix Lucifer nedir? Lucifer kimdir? Netflix Lucifer dizisi konusu nedir?
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Netflix Lucifer nedir? Lucifer kimdir? Netflix Lucifer dizisi konusu nedir?

03.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:11
Netflix Lucifer nedir? Lucifer kimdir? Netflix Lucifer dizisi konusu nedir?

Netflix'in severek takip edilen, kendi izleyici kitlesini yaratmış ve oldukça popüler başrol oyuncularına sahip dizisi Netflix Lucifer nedir? Lucifer kimdir? Netflix Lucifer dizisi konusu nedir?

Netflix her geçen gün çok daha ses getiren dizileri ve filmleri piyasaya sürmeye devam ediyor. Oldukça sevilerek takip edilen ve ses getiren bir proje olan Netflix Lucifer nedir? Lucifer kimdir? Netflix Lucifer dizisi konusu nedir?

NETFLIX DİZİSİ LUCIFER NEDİR?

Lucifer, Tom Kapinos tarafından üretilen Amerikan fantastik polisiye komedi-drama dizisi. 25 Ocak 2016'da FOX'da yayımlanmaya başlamıştır. Neil Gaiman, Sam Kieth ve Mike Dringenberg tarafından yaratılan The Sandman çizgi roman serisinden esinlenilen dizinin senaryosunu Mike Carey yazmaktadır. 2016'nın Nisan ayında FOX, ikinci sezon için sözleşme yenilemiştir. 29 Mayıs 2017'de biten ikinci sezonun ardından yılbaşından hemen sonra 2 Ocak 2017'de üçüncü sezonuyla yayın hayatına devam etmiştir. 11 Mayıs 2018'de dizinin iptal edildiği ve 4 sezonun olmayacağı açıklandı. Lucifer'in iptal edilmesinin ardından dizinin fanları sosyal medyada dizinin devam etmesi için büyük kampanyalar başlattılar Twitter'da "Luciferi Kurtar" etiketi günlerce dünya gündeminde ilk sıralarda kalmayı başarınca yapımcılar yeni kanal arayışı için harekete geçti ve 15 Haziran 2018'de Netflix'in dizinin yayın haklarını satın aldığı ve diziye dördüncü sezon onayı verdiği açıklandı. Dizi yayın hayatına Netflix'te devam edecek.

NETFLIX DİZİSİ LUCIFER KONUSU NEDİR?

Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer (şeytan), Los Angeles'ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip, bu şehirde Lux adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi (melek) ve babası (tanrı) onu rahat bırakmaz. Yardımcısı Maze ile beraber geldiği Dünya'da tanıştığı Dedektif Chloe Decker ile birlikte çalışarak suçluları yakalar ve bir yandan kendi ailevi problemleri ile uğraşır.

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