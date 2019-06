Netflix'in Siyah Kristal: Direniş Çağı Dizisine Alien Filminden Tanıdık Bir Sima Katıldı

Netflix, Siyah Kristal'in (Dark Crystal) öncesini anlatacak ve 30 Ağustos'ta yayın hayatına başlayacak olan dizisi Siyah Kristal: Direniş Çağı'nda (Dark Crystal: Age of Resistance) yer alacak büyük isimleri açıklamaya devam ediyor. Netflix'in dizide yer alacağını söylediği isimlerden Sigourney Weaver, The Myth-Speaker adındaki karaktere can verirken, Natalie Dormer ve Nathalie Emmanuel'den sonra yine Game of Thrones'ta rol almış olan Lena Headey de Maudra Fara karakterini canlandıracak.

Marvel Sinematik Evreni'nde de karşımıza çıkan Benedict Wong, The General olarak dizideki yerini alırken Awkwafina ise The Collector olarak karşımıza çıkacak. Tüm bunlara ek olarak Ant-Man and the Wasp'ta karşımıza çıkan Hannah John-Kamen ve orijinal Siyah Kristal'de yer alan kuklacı Dave Goelz de projede yer alan isimler arasında sayıldı.

Kadrosu adeta yıldızlar geçidine dönen projede yer alan diğer büyük isimler ise Taron Edgerton, Anya Taylor-Joy, Mark Hamill, Helena Bonham Carter, Alicia Vikander, Andy Samberg, Simon Pegg, Caitriona Balfe, Eddie Izzard, Toby Jones, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong, Jason Isaacs ve Keegan-Michael Key.