Netflix'in oyunları iOS cihazlar için App Store üzerinden kullanıma sunacağı bildiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Netflix'in oyunları iOS cihazlar için App Store üzerinden kullanıma sunacağı bildiriliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Netflix'in oyunları iOS cihazlar için App Store üzerinden kullanıma sunacağı bildiriliyor

App Store'un katı politikaları, üçüncü taraf uygulamaların hepsi bire bir oyun merkezleri olarak çalışmasını engelliyor.

Geçtiğimiz günlerde, Netflix Android kullanıcılarına özel Netflix Games'i kullanıma sundu. Netflix, hizmetin bir iOS sürümü üzerinde çalıştığını söylerken, Apple'ın App Store politikalarının Netflix'in oyunları uygulamasından kullanılabilir hale getirmesini engelleyeceğini söyleniyordu.

Apple, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeFroce Now ve Google Stadia gibi bulut oyun hizmetleriyle bir çekişme noktası haline gelen üçüncü taraf uygulamaların oyunlar için bir merkez olarak işlev görmelerini engelliyor. Bulut oyun hizmetleri, oyunlarını yalnızca Facebook'un daha önce yaptığı gibi bir web uygulaması aracılığıyla sunarak bunu atlatabilir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Netflix Games'in bir süreliğine sadece Android cihazlarda yayınlanması üzerine iOS kullanıcılarına Netflix Games özelliğinin ne zaman geleceği merak konusu oldu. Netflix, oyunlarını iOS kullanıcıları için App Store üzerinden yayınlayacağını duyurdu. Netflix oyunlarını App Store üzerinden ayrı olarak indirip oynanabilecek.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title