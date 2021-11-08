Netflix'in oyunları iOS cihazlar için App Store üzerinden kullanıma sunacağı bildiriliyor

Geçtiğimiz günlerde, Netflix Android kullanıcılarına özel Netflix Games'i kullanıma sundu. Netflix, hizmetin bir iOS sürümü üzerinde çalıştığını söylerken, Apple'ın App Store politikalarının Netflix'in oyunları uygulamasından kullanılabilir hale getirmesini engelleyeceğini söyleniyordu.

Apple, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeFroce Now ve Google Stadia gibi bulut oyun hizmetleriyle bir çekişme noktası haline gelen üçüncü taraf uygulamaların oyunlar için bir merkez olarak işlev görmelerini engelliyor. Bulut oyun hizmetleri, oyunlarını yalnızca Facebook'un daha önce yaptığı gibi bir web uygulaması aracılığıyla sunarak bunu atlatabilir.

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Netflix Games'in bir süreliğine sadece Android cihazlarda yayınlanması üzerine iOS kullanıcılarına Netflix Games özelliğinin ne zaman geleceği merak konusu oldu. Netflix, oyunlarını iOS kullanıcıları için App Store üzerinden yayınlayacağını duyurdu. Netflix oyunlarını App Store üzerinden ayrı olarak indirip oynanabilecek.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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