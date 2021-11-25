Netflix Games'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu
Bu ayın başlarında tüm dünyada iOS ve Android cihazlarda kullanıma açılan Netflix Games, kütüphanesine iki yeni oyun ekleyerek genişletmeye başlıyor.
Netflix Games'in lansmanından bu yana geçen zamanda Netflix, başka bir gündelik oyun olan Bowling Ballers ve Aspalt Xtreme'de dahil olmak üzere iki adet oyunu Netflix Games kütüphanesine ekliyor.
Netflix'in YouTube hesabından liste dışı olarak yayınladığı Asphalt Xtreme fragmanı paylaştı. Paylaşılan 47 saniyelik videoda Asphalt Xtreme oynanış videosu yayınlandı.
Bu ayın başlarında piyasaya sürülen Bowling Ballers, küresel kullanıcılara sunuluyor. Netflix, daha bu hafta piyasaya sürülen Asphalt Xtreme'in artık yavaş yavaş dünya çapındaki kullanıcılara kullanıma sunulmaya devam ettiğini doğruladı.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Netflix kullanıcıları Netflix Games hizmetini kullanabilmeleri için ek ücret ödemek zorunda kalmadan veya uygulama içi satın alma veya reklam olmadan kullanabilecekler. Sürümün bir parçası olarak, Netflix'in dizi kataloğuna bağlı olmayan oyunların yanı sıra iki Stranger Things oyunu ve üç adet de bağımsız oyun bulunmaktadır. Ayrıca Netflix Games kütüphanesinde bulunan bazı oyunları indirerek çevrimdışı olarak da oynayabileceksiniz.
NETFLIX GAMES KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN OYUNLAR
- Stranger Things 3
- Stranger Things 1984
- Card Blast
- Shooting Hoops
- Teeter Up
Haberler.com - Son Dakika Haberleri