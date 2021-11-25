Netflix Games'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Netflix Games'in lansmanından bu yana geçen zamanda Netflix, başka bir gündelik oyun olan Bowling Ballers ve Aspalt Xtreme'de dahil olmak üzere iki adet oyunu Netflix Games kütüphanesine ekliyor.

Netflix'in YouTube hesabından liste dışı olarak yayınladığı Asphalt Xtreme fragmanı paylaştı. Paylaşılan 47 saniyelik videoda Asphalt Xtreme oynanış videosu yayınlandı.

Bu ayın başlarında piyasaya sürülen Bowling Ballers, küresel kullanıcılara sunuluyor. Netflix, daha bu hafta piyasaya sürülen Asphalt Xtreme'in artık yavaş yavaş dünya çapındaki kullanıcılara kullanıma sunulmaya devam ettiğini doğruladı.

Netflix kullanıcıları Netflix Games hizmetini kullanabilmeleri için ek ücret ödemek zorunda kalmadan veya uygulama içi satın alma veya reklam olmadan kullanabilecekler. Sürümün bir parçası olarak, Netflix'in dizi kataloğuna bağlı olmayan oyunların yanı sıra iki Stranger Things oyunu ve üç adet de bağımsız oyun bulunmaktadır. Ayrıca Netflix Games kütüphanesinde bulunan bazı oyunları indirerek çevrimdışı olarak da oynayabileceksiniz.

NETFLIX GAMES KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN OYUNLAR

Stranger Things 3

Stranger Things 1984

Card Blast

Shooting Hoops

Teeter Up

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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