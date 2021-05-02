Netflix Fatma dizisi yaşanmış hikayeden uyarlama mı? Netflix Fatma oyuncuları kimler?
Netflix'te yeni yayınlanmaya başlanan Fatma dizisi, izleyicilerin merak konusu oldu. Fatma diziş hakkında detaylar araştırılırken Netflix Fatma oyuncuları kimler ve Netflix Fatma dizisi yaşanmış hikayeden uyarlama mı merak edildi.
Burcu Biricik'in muhteşem oyunculuğu ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanan yeni Netfix dizisi Fatma, hakkında detaylar araştırılıyor.Peki, Netflix Fatma dizisi yaşanmış hikayeden uyarlama mı? Netflix Fatma oyuncuları kimler?
NETFLİX FATMA OYUNCULARI KİMLER?
Fatma, Özgür Önürme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisidir. Fatma'nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel yer almaktadır. Dizi, 27 Nisan 2021 tarihinde Netflix'te yayına girdi.
Oyuncular
Burcu Biricik - Fatma Yılmaz
Uğur Yücel - Yazar
Mehmet Yılmaz Ak - Bayram
Hazal Türesan - Emine/Mine
Olgun Toker - Sidar
Gülçin Kültür Şahin - Kadriye
Deniz Hamzaoğlu - İsmail
Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf
Mustafa Konak - Oğuz
Konuk oyuncular
Şehsuvar Aktaş - Komiser
Sabahattin Yakut
Burhan Öçal - Ekber
Kubilay Tuncer - Şevket
Melis Sezen - Hayat Kadını
Didem İnselel
Servet Pandur - Arzu Ağden
Yağız Can Konyalı - Berkan Ağden
Ümmü Putgül - Kasiyer
Umut Kurt - Serdar
Ferit Kaya - Zafer Yılmaz
Ecem Uzun - Su
Mesut Özkeçeci
Rızacan Durmuş
NETFLİX FATMA DİZİSİ YAŞANMIŞ HİKAYEDEN UYARLAMA MI?
Fatma dizisinin senaryosunu Özgür Önürme'dir.
Konusu:
Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer'i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir "temizlikçi" olduğunu fark eder. Bayram, Fatma'dan riskli bir teslimat yapmasını ister. Bayram'ın sekreteri bildiklerini polise anlatır. Fatma, erkekler dünyasında ayakta kalmak için çaba harcar.
Fatma, içine çekildiği karanlık dünyada Bayram'ın istediği işi yapmalıdır. Ancak bu iş Fatma'nın geçmişten getirdiği bir travmasının canlanmasına yol açacaktır. Hem suç delillerini hem de Fatma'yı yok etmeye kararlı olan Yusuf silahın yerini söylemesi için Fatma'ya baskı yapar. Bu sırada Zafer'le ilgili gerçeği itiraf eder.
Polislerin izini sürdüğünden habersiz olan Fatma, köye dönmek ve yaşadıklarının hesabını sormak ister. Fatma, Argahlardan oğlunun hesabını sormak ister. Fatma ve Emine ilk kez gerçekler hakkında konuşurlar. Ancak gerçek, beklenenden daha sert bir şekilde gün yüzüne çıkar.