Netflix Fatma dizisi yaşanmış hikayeden uyarlama mı? Netflix Fatma oyuncuları kimler?
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Netflix Fatma dizisi yaşanmış hikayeden uyarlama mı? Netflix Fatma oyuncuları kimler?

Netflix Fatma dizisi yaşanmış hikayeden uyarlama mı? Netflix Fatma oyuncuları kimler?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Netflix'te yeni yayınlanmaya başlanan Fatma dizisi, izleyicilerin merak konusu oldu. Fatma diziş hakkında detaylar araştırılırken Netflix Fatma oyuncuları kimler ve Netflix Fatma dizisi yaşanmış hikayeden uyarlama mı merak edildi.

Burcu Biricik'in muhteşem oyunculuğu ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanan yeni Netfix dizisi Fatma, hakkında detaylar araştırılıyor.Peki, Netflix Fatma dizisi yaşanmış hikayeden uyarlama mı? Netflix Fatma oyuncuları kimler?

NETFLİX FATMA OYUNCULARI KİMLER?

Fatma, Özgür Önürme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisidir. Fatma'nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel yer almaktadır. Dizi, 27 Nisan 2021 tarihinde Netflix'te yayına girdi.

Oyuncular

Burcu Biricik - Fatma Yılmaz

Uğur Yücel - Yazar

Mehmet Yılmaz Ak - Bayram

Hazal Türesan - Emine/Mine

Olgun Toker - Sidar

Gülçin Kültür Şahin - Kadriye

Deniz Hamzaoğlu - İsmail

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf

Mustafa Konak - Oğuz

Konuk oyuncular

Şehsuvar Aktaş - Komiser

Sabahattin Yakut

Burhan Öçal - Ekber

Kubilay Tuncer - Şevket

Melis Sezen - Hayat Kadını

Didem İnselel

Servet Pandur - Arzu Ağden

Yağız Can Konyalı - Berkan Ağden

Ümmü Putgül - Kasiyer

Umut Kurt - Serdar

Ferit Kaya - Zafer Yılmaz

Ecem Uzun - Su

Mesut Özkeçeci

Rızacan Durmuş

NETFLİX FATMA DİZİSİ YAŞANMIŞ HİKAYEDEN UYARLAMA MI?

Fatma dizisinin senaryosunu Özgür Önürme'dir.

Konusu:

Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer'i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir "temizlikçi" olduğunu fark eder. Bayram, Fatma'dan riskli bir teslimat yapmasını ister. Bayram'ın sekreteri bildiklerini polise anlatır. Fatma, erkekler dünyasında ayakta kalmak için çaba harcar.

Fatma, içine çekildiği karanlık dünyada Bayram'ın istediği işi yapmalıdır. Ancak bu iş Fatma'nın geçmişten getirdiği bir travmasının canlanmasına yol açacaktır. Hem suç delillerini hem de Fatma'yı yok etmeye kararlı olan Yusuf silahın yerini söylemesi için Fatma'ya baskı yapar. Bu sırada Zafer'le ilgili gerçeği itiraf eder.

Polislerin izini sürdüğünden habersiz olan Fatma, köye dönmek ve yaşadıklarının hesabını sormak ister. Fatma, Argahlardan oğlunun hesabını sormak ister. Fatma ve Emine ilk kez gerçekler hakkında konuşurlar. Ancak gerçek, beklenenden daha sert bir şekilde gün yüzüne çıkar.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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