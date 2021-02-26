Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Fatma dizisi izle! Fatma dizisi oyuncuları kimler? Fatma dizisi konusu nedir?
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Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Fatma dizisi izle! Fatma dizisi oyuncuları kimler? Fatma dizisi konusu nedir?

26.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:29
Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Fatma dizisi izle! Fatma dizisi oyuncuları kimler? Fatma dizisi konusu nedir?

Netflix platformunda merakla yayınlanması beklenen Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Fatma dizisi izle! Fatma dizisi oyuncuları kimler? Fatma dizisi konusu nedir?

Merakla beklenen ve çekimleri başlanan Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Fatma dizisi izle! Fatma dizisi oyuncuları kimler? Fatma dizisi konusu nedir?

NETFLIX FATMA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimlerine 16 Temmuz'da başlanan Fatma dizisi merakla bekleniyor. Dizinin henüz yayınlanma tarihi belli olmadı. 2021 yılı içinde izleyici ile buluşması planlanıyor.

FATMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

35 yaşındaki Fatma, temizlikçidir. Fatma'nın kocası Zafer hapistedir ve hapisten çıkmasının hemen ardından kaybolur. Fatma kocasını aramaya çıkar ancak bu sırada hiç hesapta olmayan beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay Fatma için şu zamana kadar yaşadığı tüm kötü şeylerin intikamını alabileceği bir ritüel haline gelir.

FATMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik,

Uğur Yücel,

Mehmet Yılmaz Ak,

Hazal Türesan

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