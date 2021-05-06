Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kimlerdir?

27 Nisan 2021 günü Netflixte yayınlanan Fatma dizisi izleyenler tarafından ilgi görüyor. Netflix'in mini dizilerinden olan Fatma'nın oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Uğur Yücel gibi başarılı isimler başrolde. Peki, Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix'in yeni dizilerinden Fatma'ya dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

27 Nisan 2021 günü Netflixte yayınlanan Fatma dizisi izleyenler tarafından ilgi görüyor. Netflix'in mini dizilerinden olan Fatma'nın oyuncu kadrosundaBurcu Biricik, Uğur Yücel gibi başarılı isimler başrolde. Peki, Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix'in yeni dizilerinden Fatma'ya dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Fatma, Özgür Önürme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisidir. Fatma'nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel yer almaktadır. Dizi, 27 Nisan 2021 tarihinde Netflix'te yayına girdi. Dizi 1 sezon 6 bölümden oluşmaktadır.

NETFLİX FATMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Burcu Biriciğin yer aldığı Fatma dizisinin genel konusu şöyledir;

Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer'i ararken beklenmedik bir kaosun için çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir "temizlikçi" olduğunu fark eder.

Fatma dizisi, gerilim türünde ve içinde karanlık, sürükleyici, duygusal içerikler barındıran bir dizidir.

FATMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Burcu Biricik - Fatma Yılmaz

Uğur Yücel - Yazar

Mehmet Yılmaz Ak - Bayram

Hazal Türesan - Emine/Mine

Olgun Toker - Sidar

Gülçin Kültür Şahin - Kadriye

Deniz Hamzaoğlu - İsmail

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf

Mustafa Konak - Oğuz

Konuk oyuncular

Şehsuvar Aktaş - Komiser

Sabahattin Yakut

Burhan Öçal - Ekber

Kubilay Tuncer - Şevket

Melis Sezen - Hayat Kadını

Didem İnselel

Servet Pandur - Arzu Ağden

Yağız Can Konyalı - Berkan Ağden

Ümmü Putgül - Kasiyer

Umut Kurt - Serdar

Ferit Kaya - Zafer Yılmaz

Ecem Uzun - Su

Mesut Özkeçeci

Rızacan Durmuş

FATMA DİZİSİ RESMİ FRAGMANI