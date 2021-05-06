Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kimlerdir?
27 Nisan 2021 günü Netflixte yayınlanan Fatma dizisi izleyenler tarafından ilgi görüyor. Netflix'in mini dizilerinden olan Fatma'nın oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Uğur Yücel gibi başarılı isimler başrolde. Peki, Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix'in yeni dizilerinden Fatma'ya dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
27 Nisan 2021 günü Netflixte yayınlanan Fatma dizisi izleyenler tarafından ilgi görüyor. Netflix'in mini dizilerinden olan Fatma'nın oyuncu kadrosundaBurcu Biricik, Uğur Yücel gibi başarılı isimler başrolde. Peki, Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix'in yeni dizilerinden Fatma'ya dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
Fatma, Özgür Önürme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisidir. Fatma'nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel yer almaktadır. Dizi, 27 Nisan 2021 tarihinde Netflix'te yayına girdi. Dizi 1 sezon 6 bölümden oluşmaktadır.
NETFLİX FATMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Başrollerinde Burcu Biriciğin yer aldığı Fatma dizisinin genel konusu şöyledir;
Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer'i ararken beklenmedik bir kaosun için çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir "temizlikçi" olduğunu fark eder.
Fatma dizisi, gerilim türünde ve içinde karanlık, sürükleyici, duygusal içerikler barındıran bir dizidir.
FATMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Burcu Biricik - Fatma Yılmaz
- Uğur Yücel - Yazar
- Mehmet Yılmaz Ak - Bayram
- Hazal Türesan - Emine/Mine
- Olgun Toker - Sidar
- Gülçin Kültür Şahin - Kadriye
- Deniz Hamzaoğlu - İsmail
- Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf
- Mustafa Konak - Oğuz
Konuk oyuncular
- Şehsuvar Aktaş - Komiser
- Sabahattin Yakut
- Burhan Öçal - Ekber
- Kubilay Tuncer - Şevket
- Melis Sezen - Hayat Kadını
- Didem İnselel
- Servet Pandur - Arzu Ağden
- Yağız Can Konyalı - Berkan Ağden
- Ümmü Putgül - Kasiyer
- Umut Kurt - Serdar
- Ferit Kaya - Zafer Yılmaz
- Ecem Uzun - Su
- Mesut Özkeçeci
- Rızacan Durmuş