Netflix Bir Oyun Stüdyosunu Satın Aldı

Yayın devi Netflix, oyun sektörüne emin adımlarla geçiş yapmaya başladı. Popüler dizi platformu, şu ana kadar Oxenfree ve Afterparty yapımlarıyla yıldızını parlatan geliştirici firma Night School Studio'yu satın aldı.

Netflix, "Önümüzdeki Yıl İçinde" Video Oyunları Sunmayı Planlıyor

Night School Studio Oxenfree'nin geliştirici koltuğunda oturuyor. İlgi çekici grafik tarzlarıyla, doğaüstü olayları konu alana Oyunlar yapan firma, son olarak Next Stop Nowhere adıyla piyasa çıkan bir mobil oyun geliştirdi. Halihazırda Oxenfree 2: Lost Signals'in yapım aşamasına devam eden oyun stüdyosu, bundan böyle çalışmalarına Netflix çatısı altında devam edecek.

Oxenfree2 : Lost Signals'in Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Klasik Mac OS, PlayStation 5 platformlarına 2021 yılı içerisinde çıkış yapması bekleniyor. Oyunun Netflix'te yayımlanıp yayımlanmayacağı ise kafaları kurcalıyor.

Netflix'e Oyun Kategorisi Gelecek

Geçtiğimiz aylarda Netflix için bir oyun kategorisi açılacağı, bu kategorinin tıpkı "dizi, film, belgesel" gibi bir sınıflandırmaya gireceği, yani ekstra gelen bu özellik için herhangi bir ücret alınmayacağı açıklanmıştı. Netflix'in oyun departmanının başına ise deneyimli geliştirici Mike Verdu getirilmişti. EA Games, Zynga gibi firmalarda oldukça önemli işlere imza atmış, oyun dünyasında silinmeyecek izler bırakmış olan Mike Verdu'nun bu kadro için seçilmesi, oyunseverleri elbette heyecanlandırmıştı.

Öte yandan, bu gelişmeler Netflix'in interaktif işlere ilk atılımı değil. 2018 yılında oldukça yenilikçi bir fikir olarak film sektörüne damga vuran interaktif Netflix filmi Black Mirror: Bandersnatch, olumlu ve olumsuz pek çok eleştiri almış, hafızalarımıza kazınmıştı.

Önümüzdeki Yıllarda Netflix Üzerinden Oyun Oynayacağız

Mike Verdu'nun oyun departmanının başına getirilmesi ve de ilk oyun firmasının satın alınmasından sonra Netflix hesaplarımızdan oyun oynayacağımız günler yakın gibi görünüyor. Popüler abonelik sistemi üzerinden oyun oynamaya başlayacağımız tarih olarak 2022 işaret ediliyor.

