Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, savunma hattına yapılacak takviyeler için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine deneyimli bir isim kazandırmak istediği öğrenildi.

WOUT FAES GÜNDEME GELDİ

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Leicester City forması giyen Wout Faes için harekete geçti. Haberde, sarı-lacivertlilerin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Belçikalı savunmacının transfer şartlarını öğrenmek amacıyla girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

ALTERNATİFLER DE MASADA

Fenerbahçe'nin savunma transferi için yalnızca Wout Faes'e odaklanmadığı da belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Malang Sarr, Kim Min-jae ve Nathan Aké gibi isimlerle ilgili çalışmalarını da sürdürdüğü aktarıldı.

MONACO'DA FORMA GİYDİ

28 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Monaco forması giydi. Fransız temsilcisinde 16 maçta görev yapan deneyimli futbolcu, performansıyla dikkat çekti.

KARAR BEKLENİYOR

Leicester City ile sözleşmesinin son yılına giren Wout Faes'in geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin ise savunma hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.