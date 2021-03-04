Netfliks üyelik iptal işlemi nasıl yapılır? Netfliks üyeliği nasıl iptal edilir? Netflix'i nasıl iptal edebilirim?

Netfliks kullanıcıları Netfliks uygulaması hakkında detayları merak ediyor. En çok araştırdıkları konulardan biri de Netfliks üyeliği nasıl iptal edilir, konusu oldu. Peki, Netflix'i nasıl iptal edebilirim? Netfliks üyelik iptal işlemi nasıl yapılır?

Netfliks üyelik ücretlerine yapılan zam sonrası kullanıcılar Netfliks üyelik iptal işlemi nasıl yapılır? Netfliks üyeliği nasıl iptal edilir gibi konuları merak etti. Peki, Netfliks üyelik iptal işlemi nasıl yapılır? Netfliks üyeliği nasıl iptal edilir?

NETFLİKS ÜYELİK İPTAL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Netflix'i nasıl iptal edebilirim?

Sizi kaybetmeyi hiç istemiyoruz, ama hesabınızı iptal etmek ve üyeliğinizi sonlandırmanız gerekiyorsa, yapmanız gerekenleri aşağıda bulabilirsiniz:

• Yayın planları: Hesap sayfanızdaki Üyeliği İptal Et düğmesini seçin.

• DVD planları (sadece ABD): Hesap sayfanızdaki DVD planınızı iptal edin öğesini seçin.

NOT:

Bunlar hesabınızı iptal etmek ve üyeliğinizi sonlandırmak için tek yöntemdir. Hesabınızdan çıkış yapmak veya Netflix uygulamasını silmek hesabınızı iptal etmez.

NETFLİX'İ ERKEN İPTAL EDERSEM NE OLUR?

Erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.

Hesabınızın ne zaman kapanacağını görmek için Hesap sayfanızdaki Faturalama ayrıntıları bağlantısına tıklayın.