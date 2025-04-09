Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar

İşte Trump'ın ticaret savaşında aldığı kararlar
Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

Trump tüm vergileri askıya aldı, açıklaması da bir hayli ilginç
Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Netanyahu Türkiye'yi tehdit mi etti? Netanyahu ne dedi?

Netanyahu Türkiye'yi tehdit mi etti? Netanyahu ne dedi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile çatışma istemediklerini söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan skandal bir açıklama geldi. Netanyahu Türkiye'yi tehdit mi etti? Netanyahu ne dedi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Türkiye'ye skandal bir tehdit geldi. Netanyahu, "İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek" dedi. Netanyahu Türkiye'yi tehdit mi etti? Netanyahu ne dedi?

NETANYAHU TÜRKİYE'Yİ TEHDİT Mİ ETTİ? NETANYAHU NE DEDİ?

Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Netanyahu Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşmenin ardından şunları söylemişti: " Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.