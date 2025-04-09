İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Türkiye'ye skandal bir tehdit geldi. Netanyahu, "İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek" dedi. Netanyahu Türkiye'yi tehdit mi etti? Netanyahu ne dedi?

NETANYAHU TÜRKİYE'Yİ TEHDİT Mİ ETTİ? NETANYAHU NE DEDİ?

Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Netanyahu Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşmenin ardından şunları söylemişti: " Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum."