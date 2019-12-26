Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor

26.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:12

İsrail'de iki kere tekrarlanan seçimlerden sonra hala hükümet kuramayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki Likud Partisi'nde liderlik yarışı başladı. Gideon Saar ve Netanyahu'nun aday olduğu bugün yapılan ön seçim sonuçları cuma günü açıklanacak.



31 Mart'ta yapılacak seçimlerde partiyi daha iyi temsil edeceğini iddia eden tecrübeli politikacı Gideon Saar, Netanyahu'yu on yıldan uzun bir süredir oturduğu koltuğundan etmek için ön seçimlerde aday oldu. Euronews.com'da Görüntüle