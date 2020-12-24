Netanyahu'nun partisinde kopuşlar başladı
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Netanyahu'nun partisinde kopuşlar başladı

24.12.2020 00:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:44
Netanyahu'nun partisinde kopuşlar başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerden Zeev Elkin, Yüksek Öğretim Bakanlığı ve Likud partisinden istifa ederek Gideon Saar'ın kurduğu Yeni Umut Partisine geçme kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerden Zeev Elkin, Yüksek Öğretim Bakanlığı ve Likud partisinden istifa ederek Gideon Saar'ın kurduğu Yeni Umut Partisine geçme kararı aldı.

Elkin yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun liderliğindeki Likud'dan ve bakanlıktan istifa ettiğini duyurdu.

Netanyahu'yu Likud'u mahvetmek ve partiyi kendisine hizmet için kullanmakla suçlayan Elkin, "Artık İsrail vatandaşlarını size (Netanyahu) oy vermeye ve onlar için çalışacağınıza güvenmeye çağıramam. İsrail vatandaşları kişisel çıkarlarınız için rehin tutulamaz." ifadesini kullandı.

Likud'dan ayrılarak Yeni Umut Partisini kuran Saar, Elkin'in partilerine katılacağını belirtti.

Dün sabah da Likud milletvekillerinden Sharren Heskel, partisinden istifa ederek Yeni Umut'a katılacağını açıklamıştı.

Erken seçim kararının hemen ardından Likud'da yaşanan kopuşların Netanyahu'yu zor duruma sokabileceği dile getiriliyor.

Netanyahu ile koalisyon ortağı Benny Gantz arasında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 2020 bütçesi tanınan yasal sürede geçirilememiş ve dün gece yarısı meclis feshedilerek yeniden erken seçim kararı alınmıştı.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un Mart 2021'de yapılacak erken seçimleri önde tamamlayacağı ancak oy kaybederek 35 sandalyeden 28'e düşeceği tahmin ediliyor.

Likud'dan ayrılan Gideon Saar'ın liderliğinde kurulan Yeni Umut Partisi'nin ise ikinci olarak 20 milletvekiliyle mecliste yerini alacağı öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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