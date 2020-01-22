Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi
Haberler » Dünya » Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi - Haberler

Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu.

22.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:02
Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi

Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu.


Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin seçim kampanyasını başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri