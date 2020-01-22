Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu.
22.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:02
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu.
Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin seçim kampanyasını başlattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com