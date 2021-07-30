Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı
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Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi Sarah Netanyahu ile birlikte korona virüs (Covid-19) aşısının 3. dozunu yaptırdı.

- Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı

TEL AVİV - Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi Sarah Netanyahu ile birlikte korona virüs (Covid-19) aşısının 3. dozunu yaptırdı.

İsrail'de korona virüsün (Covid-19) Delta mutasyonunun hızla yayılması nedeniyle vaka sayılarındaki artış devam ederken, 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik 3. doz aşı uygulaması başlatıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ardından eski Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sarah Netanyahu ile birlikte Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı. Netanyahu ve eşi, aşının 3. dozunu Sheba-Tel Hashomer Hastanesi'nde yaptırdı. Netanyahu aşı olduktan sonra yaptığı konuşmada, "1.5 aydan fazla bir süredir, Başbakanlık görevindeyken ülkeye getirttiğim ve zaten parasını ödediğimiz 3. doz aşı için çağrıda bulunuyorum. Mutasyonu durdurmanın tek yolu bu. Ne yazık hiçbir şey yapmadan 1 ay geçirdiler. Sağlık Bakanlığı'nın da benim gibi düşünerek bu önemli süreci başlatmasına sevindim" dedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett dün yaptığı açıklamada, 60 yaş üstü İsraillilerin önümüzdeki haftadan itibaren Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırabileceğini belirtmiş, ülkedeki tüm vatandaşlara aşı olmaları yönündeki çağrısını yinelemişti.

Öte yandan yüksek aşılama oranına rağmen İsrail'de vaka sayısındaki artışın önüne geçilemiyor. Son 3 günde 2 binden fazla yeni vaka tespit edilmesi ile ülke genelinde vaka sayısı 4.5 aydır görülmeyen seviyelere ulaştı.

Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı
Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı
Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı
Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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