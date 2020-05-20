Nesrin Ünal'dan Cenk Eren'e korona çalımı On yıldır profesyonel olarak bir çok ülkede sahne alan ve yedi dilde şarkı söyleyen Nesrin Ünal yıllarca sahnelerinde severek seslendirdiği sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a müziği ise Selda Bağcan'a ait Beni Unutma şarkısını yorumladı.

Korona etkisinin düşüş trendine girmesini fırsat bilen Ünal şarkıyı kliplendirip geçtiğimiz hafta piyasaya Cenk Alptekin prodüktörlüğünde çıkarttı. Selda Bağcan Şarkıları alübümünde aynı şarkıyı okuyan ve kliplendirmek isteyen Cenk Eren'den önce davranan Nesrin ÜNAL tatlı bir korona çalımı atmış oldu. Kaynak: Bültenler