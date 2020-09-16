Nesrin Nas kimdir? Nesrin Nas kaç yaşında, nereli? Nesrin Nas hayatı ve biyografisi!
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Nesrin Nas kimdir? Nesrin Nas kaç yaşında, nereli? Nesrin Nas hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nesrin Nas izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nesrin Nas kaç yaşında, nereli? Nesrin Nas hayatı ve biyografisi! Nesrin Nas kimdir?

Nesrin Nas kimdir? Nesrin Nas kaç yaşında, nereli? Nesrin Nas hayatı ve biyografisi!
16.09.2020 23:34 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:37

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Nesrin Nas hakkında araştırmalar yapılıyor. Nesrin Nas kimdir? Nesrin Nas kaç yaşında, nereli? Nesrin Nas hayatı ve biyografisi!

NESRİN NAS KİMDİR?

Doğum tarihi: 1958

Kaç yaşında: 62yaşında

Parti: Anavatan Partisi

Eğitim: İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

Nesrin Nas (d. 1958 - Bünyan, Kayseri), Türk siyasetçi ve akademisyen. Anavatan Partisi'nin 5. genel başkanı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Mezunudur. İngiltere'de Uluslararası Para Piyasaları ile ilgili etüt ve incelemeler yapmıştır. Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Doktora Tezini vererek İktisat Doktora unvanını almıştır.

Çalışma hayatını Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinde 13 yıl Öğretim Görevlisi olarak sürdürmüştür. Bu süre zarfında ayrıca dünya gazetesinde Ekonomi Danışmanı olarak da hizmet vermiştir. Daha sonra Üniversitedeki görevinden istifa ederek Uluslararası Finans Kuruluşları Euromoney, DC Gardner ve Emerging Markets'in Türkiye temsilciliği ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Danışmanlığını yapmıştır.

11 Ekim 2003 tarihinde yapılan ANAP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 711 delegenin oyuyla Genel Başkan seçilmiş ve XXI. Dönem İstanbul milletvekilliği yapmıştır.

Evli ve bir çocuk annesi olup, İngilizce bilmektedir.

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