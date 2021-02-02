Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde flaş gelişme!
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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde flaş gelişme!

02.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:49
Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde flaş gelişme!

Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre, Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan pandemi sonrası nikah masasına oturacak. İşte detaylar...

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

EVLİLİK ÇOK YAKIN

Geçtiğimiz hafta aşka gelip sevgilisini öpücük yağmuruna tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, ilişkisindeki yeni bir iddia ile gündeme geldi. Dizide başlayan aşklarını evlilik ile taçlandırmak isteyen ünlü çiftin, pandemi sonrası evleneceği iddiası magazin kulislerinde dolaşmaya başladı.

GÖKHAN ALKAN, SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE TANIŞTI

Verdiği bir röportajda evlenmeyi ve anne olmayı çok istediğini söyleyen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Gökhan Alkan'ı, Tarabya'da bir balıkçıda ailesi ile tanıştırmıştı.

AİLESİ EVLİLİĞE ONAY VERMİŞTİ

Gazetecilerin, "Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?" sorusu üzerine Cavadzade'nin babası, "Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz" yanıtını vermişti.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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