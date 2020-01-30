Nesrin Cavadzade, galada giydiği derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2" adlı filmin dün akşam galası düzenlendi. Cavadzade'nin tercih ettiği beyaz derin dekolteli kıyafeti ise geceye damga vurdu.
İkincisi çekilen Aşk Tesadüfleri Sever filminin galası dün akşam başrol oyuncuları Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Yarın vizyona girecek olan filmin oyuncularından Nesrin Cavadzade giydiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılan ve hikayesi İpek Sorak'a ait olan filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Filmde, 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkılarak, tesadüflerin aşka hizmet edişi anlatılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmini galası bu akşam gerçekleşti. Geceye ilk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsur da katıldı. Filmin iki kadın başrolü Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan şıklıklarıyla göz doldurdu. Beyaz uzun bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade'nin derin göbek ve bacak dekoltesi ise dikkat çekti.
HAYRANLARI HİÇ BEĞENMEDİ
Galadan fotoğraflarını paylaşan Nesrin Cavadzade'nin dekolteli kıyafeti takipçileri tarafından da beğenilmedi. Oyuncunun kıyafetini abartılı bulanları yanı sıra çok rüküş olduğunu da söyleyenler oldu.
Haber Videosu: Nesrin Cavadzade, galada giydiği derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
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bu zamanda soyunmayana para yokCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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iğrençCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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midem bulandıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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liseden arkadaşım okulda kimse yuzune bakmazdıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Giyinik gezmiyo ki zatenCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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iğrenç.Cevap Yaz 20 13 Yayından Kaldır
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Albenisi ve Seksepalitesi çok yüksek bir kadın. muhteşemCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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güzel bi kadınCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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zaten bu kadın boya güzeli kurdan gibi kadınCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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şaşı mı etti hahaha filmi nasıl izlemişler gözler dönük la bi yürüyün gidin haber sitesimi gırgır sitesimi la bu hahahaCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır