: Nesrin Cavadzade, galada giydiği derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

30.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 08:39

İkincisi çekilen Aşk Tesadüfleri Sever filminin galası dün akşam başrol oyuncuları Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Yarın vizyona girecek olan filmin oyuncularından Nesrin Cavadzade giydiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılan ve hikayesi İpek Sorak'a ait olan filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Filmde, 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkılarak, tesadüflerin aşka hizmet edişi anlatılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmini galası bu akşam gerçekleşti. Geceye ilk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsur da katıldı. Filmin iki kadın başrolü Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan şıklıklarıyla göz doldurdu. Beyaz uzun bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade'nin derin göbek ve bacak dekoltesi ise dikkat çekti.

HAYRANLARI HİÇ BEĞENMEDİ

Galadan fotoğraflarını paylaşan Nesrin Cavadzade'nin dekolteli kıyafeti takipçileri tarafından da beğenilmedi. Oyuncunun kıyafetini abartılı bulanları yanı sıra çok rüküş olduğunu da söyleyenler oldu.

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