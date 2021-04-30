Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya vedasıyla ilgili şok eden gerçek!

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade, diziye veda edeceğini açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Ünlü oyuncunun vedasıyla ilgili şok eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizi sektöründe kulaktan kulağa yayılan bilgilere göre geçen günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi. Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi.

YÖNETMENLE GERİLİM YAŞADI

Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve "İşi bititip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı.

SETİ TERK ETTİ

Sinirlenen Nesrin Cavadzade seti terk etti ve telefonlarını da kapattı. Bu olay yapımcı Fatih Aksoy'a iletilince de Cavadzade'ye cenaze sahnesi yazıldı.

İPLER TAMAMEN KOPMADI

Öte yandan Medyapım'ın, etkili oyunculuğuyla rol aldığı her projede öne çıkan Cavadzade ile ipleri koparmadığı, yeni sezonda yine beraber çalışmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında...

Kaynak: Snob Magazin