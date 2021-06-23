Neslihan Yiğit kimdir? 2020 Olimpiyatları Badminton Neslihan Yiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Neslihan Yiğit kimdir? 2020 Olimpiyatları Badminton Neslihan Yiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Neslihan Yiğit kimdir? 2020 Olimpiyatları Badminton Neslihan Yiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Badmintonda Olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, katıldığı oyunlardaki başarılarıyla gündeme geliyor. Milli badmintoncu, Euro 2021 Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü ve bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcunun hayatı merak ediliyor. Peki, Neslihan Yiğit kimdir? 2020 Olimpiyatları Badminton Neslihan Yiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Badmintonda Olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, katıldığı oyunlardaki başarılarıyla gündeme geliyor. Milli badmintoncu, Euro 2021 Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlardaAvrupa üçüncüsü ve bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcunun hayatı merak ediliyor. Peki, Neslihan Yiğit kimdir? 2020 Olimpiyatları Badminton Neslihan Yiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

NESLİHAN YİĞİT KİMDİR?

Neslihan Yiğit kimdir? 2020 Olimpiyatları Badminton Neslihan Yiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1994

Kaç yaşında: 27

Nereli: Bursa

Spor: Badminton

Yarışmalar: Tek/Çift kadınlar

Neslihan Yiğit, 26 Şubat 1994 tarihinde Bursa'da doğan, Türk badmintoncudur. Neslihan Yiğit, Çağatay Taşdemir tarafından çalıştırılmaktadır.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda ülkesini temsil eden Yiğit, badmintonda Olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu oldu. Mersin'in ev sahipliğindeki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcu, tek ve çift kadınlarda (Özge Bayrak ile) şampiyonluğa ulaştı.

Yiğit, 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada 2016 Rio Olimpiyatları yolunda desteklenecek, madalya vadeden 16 "altın" çocuğu arasında yer almıştı.

Neslihan Yiğit kimdir? 2020 Olimpiyatları Badminton Neslihan Yiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli?

KATILDIĞI OYUNLAR

  • Minsk 2019 Avrupa Oyunları
  • Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları
  • Bakü 2015 Avrupa Oyunları
  • Mersin 2013 Akdeniz Oyunları
  • Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları

NESLİHAN YİĞİT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Neslihan Yiğit, 1994 doğumlu olup 27 yaşında ve Bursalıdır.

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