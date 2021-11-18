Neslihan Kaya cinayetinin seyrini değiştirecek iddia! Müge Anlı'ya katılan gizli tanık çektiği fotoğrafı kanıt sundu

İki çocuk annesi 41 yaşındaki Neslihan Kaya, 16 Kasım Salı günü, Gaziantep Şehitkamil'e bağlı Belkız Mahallesinde, boş bir arazide yarı çıplak halde ölü bulundu. Boğazı kesilen talihsiz kadının vücudunda, sayısız bıçak darbesine rastlandı. Cenazesi otopsisinin ardından ailesine teslim edilen iki çocuk annesi Kaya, dün kılınan cenaze namazından sonra Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi mezarlığına defnedildi. Yarasına tuz basıp yola çıkan abla Aslı Kaya ise kız kardeşinin katil ya da katillerini bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

"CESEDİ ORAYA BIRAKTIKLARININ FARKINA VARDIM"

Müge Anlı, Neslihan Kaya'nın iki yıl önce eşinden ayrıldığı için psikolojisinin bozulduğunu ve otogarda tanıştığı sevgilisiyle birlikte sokaklarda yaşamaya başladığını ifade etti. Alkol bağımlılığı gittikçe artan Kaya'nın kaldığı içler acısı boş arazide harabeyi görüntüleyen Müge Anlı, ulaştığı gizli bir tanığı da ekrana getirdi. Canlı katılan gizli tanık, "Gece 11 sıralarında pencereden beyaz bir araç geldi. Yanında yeşil montlu biri vardı. Yarım saat bekledi. Çevrede alkol alan kişiler sandım. Fakat polis sabah Neslihan Kaya cinayeti ile kapımı çaldığında o aracın cesedi oraya bıraktığının farkına vardım" dedi.

OLAY MAHALLİNE GELEN ŞÜPHELİ KİŞİ

Cesedin bulunduğu gün de bir kişiyi olay mahallinde gördüğüne dikkat çeken gizli tanık, "Ceset kaldırıldıktan ve bölge sakinleştikten sonra mavi montlu biri etrafını kontrol olay yerine geldi. Tam da cesedin bırakıldığı yerde 5-6 dakika bir şeyler aradı. Daha sonra çevre yolundan aşağı indi. Orada iki kişi konuşup kayboldular. Ben çok dikkatli bir şekilde takip ettim. Fotoğrafını da çektim" diye konuştu.

"KATİL MAKTULÜN ETRAFINDA MI?"

Cinayetle ilgili araştırmaların büyük hassasiyetle sürdüğüne dikkat çeken araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Polis olsa arabasız ve tek başına gelmez. Meraklı bir vatandaş mı? Yoksa katil maktulün etrafında mı dolaşır?" sözleriyle gizli tanığın iddialarındaki şüpheye dikkat çekti.

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