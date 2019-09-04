Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olan Demet Akalın'a övgü yağdırdı

04.09.2019 13:01

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, ameliyatsız cinsiyet değiştirdi. Son olarak yüzüne sakal eklettiren Doğrusöz, kendisini destekleyen Demet Akalın'ın konserine gitti.

DEMET AKALIN DESTEK OLMUŞTU

2019 yılının başında operasyonsuz cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sakal eklettirdiğini ve adını Doruk olarak değiştirdiğini duyurdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirilen Doğrusöz'e ünlü isimlerden destek geldi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Doğrusöz'ün sakallı hali için "Özgürce hissettiğin gibi. Acayip de yakışıklı" yorumunu yapmıştı.

KONSERİNE GİDİP ÖVGÜ YAĞDIRDI

Akalın'ın desteğiyle çok mutlu olduğunu söyleyen Doğrusöz, dün akşam Harbiye'de konser veren şarkıcıyı dinlemeye gitti. Demet Akalın'ı ön sıralarda izleyen Neslihan Doğrusöz, konserden anbean video paylaştı. Doğrusöz, konserinde giydiği etekten dolayı eleştirilen Akalın'a "O eteğin güzelliği, nasıl güzel taşımış" diyerek övgü yağdırdı.