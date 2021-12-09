Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı ileri sürülen Kadir Doğulu, iddiaları tiye aldı

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşkın Tarifi dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile ilişki yaşadığı ileri sürülen oyuncudan beklenen açıklama geldi.

"EVET İHANET ETTİM"

Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen başarılı oyuncu, muhabirlerin "İhanet iddiaları var" demesi üzerine "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım. İhanet ettim" diyerek dedikoduları tiye aldı.

"KARIM DİYE SÖYLEMİYORUM AMA ÇOK YETENEKLİ"

Öte yandan eşinin yurt dışında ödül almasıyla ilgili konuşan Kadir Doğulu, "Benim karım, diye söylemiyorum Neslihan çok yetenekli ben de beğeniyorum kendisini" dedi.

Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu

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