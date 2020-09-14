Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül evli mi? Neslihan Atagül hangi dizide rol alıyor?

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En son rol aldığı Sefirin Kızı adlı yapım ile adından bahsettiren Neslihan Atagül, Nare karakterine can vermektedir.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Atagül Doğulu (d. Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992, İstanbul), Türk oyuncu.

Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir.2005 yılında Erberk Ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaktadır.

Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan Hayat devam ediyor adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır.

2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde Neslihan Atagül performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Neslihan Atagül 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'in yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken Zeynep Kankonde ve Wilma Elles gibi oyuncular da eşlik etmiştir.

Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır.

2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

NESLİHAN ATAGÜL EVLİ Mİ?

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.

NESLİHAN ATAGÜL HANGİ DİZİDE ROL ALIYOR?

2006 - 2010 Yaprak Dökümü Deniz

2011 Canım Babam Pınar

2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor Şirin Bakırcı

2013 - 2014 Fatih Harbiye Neriman

2015-2017 Kara Sevda Nihan Sezin (Soydere) gibi pek çok dizide rol alan Neslihan Atagül son olarak Sefirin Kızı adlı yapımda boy göstermeye devam etmektedir.

FİLMOGRAFİ

2006 İlk Aşk Genç Bahar

2011 Araf Zehra

2015 Senden Bana Kalan Elif