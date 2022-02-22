Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda isimli dizi ile ekranlara dönüyor

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığından dolayı geçtiğimiz sene başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Uzun süredir ekranlarda olmayan Atagül, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

YENİ PROJESİ NETLEŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabından paylaştığı habere göre, eski yuvasına geri dönen Neslihan Atagül, yeni çekilecek bir dizide başrol oynamak için TMC Film patronu Erol Avcı'yla anlaşma yaptı. Peride Celal imzası taşıyan Gecenin Ucunda kitabından uyarlanan dizinin senaryosunu Emre Özdur ve Başar Başaran yazıyor. Dizinin yönetmen ve diğer oyuncu kadrosu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Atagül, yeni dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacak.

ÇOCUĞUYLA HAYAT MÜCADELESİ VEREN KADININ ÖYKÜSÜ ANLATILICAK

Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.