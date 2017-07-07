Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'in Gelinliğine Tek Cümlelik Yorum

Fahriye Evcen 29 Haziran'da Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuş, törene Fahriye Evcen'in gelinliğinin Neslihan Atagül'ünkine olan benzerliği damga vurmuştu. Peki bu benzerliğe Neslihan Atagül nasıl yorum yaptı?

NE DİYECEĞİ MERAK KONUSUYDU

Neslihan Atagül'ün Fahriye Evcen'in gelinliğiyle alakalı çıkan haberlerle ilgili ne diyeceği herkes tarafından merak edilen bir konuydu.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Kanal D'de yeni başlayan Magazin D Yaz programına konuşan Neslihan Atagül "Ben bununla ilgili gerçekten hiçbir şey söylemek istemiyorum." dedi.



DÜĞÜNE KATILMAMIŞLARDI

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününe katılmamıştı.

İkilinin gelinliklerinin benzerliği dikkat çekmişti;

