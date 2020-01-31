Neslican'ın babasından, beyincik erimesi olan Meryem için çağrı

31.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:55

TÜRKİYE'de kansere karşı verdiği mücadeleyle yakından tanınan Neslican Tay'ın babası Fahri Tay (43), 'beyincik erimesi' olarak bilinen NCL Tip 2 hastası, Manisalı Meryem Karaman'ın (3,5) sağlığına kavuşması için gereken, sadece yurt dışından temin edilebilen ve her dozu 56 bin euro (yaklaşık 370 bin lira) olan ilaca kavuşabilmesi için internette imza kampanyası başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Sevnaz- İbrahim Karaman çiftinin kızı Meryem'e, 2 yıl önce epilepsi nöbeti şikayetiyle gittikleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, NCL Tip 2 (beyincik erimesi) hastalığı tanısı koyuldu. Metal işlemesi yapılan fabrikada işçi olarak çalışan İbrahim Karaman (41), kızının tedavisinin maliyetli olduğunu, ilaçların sadece yurt dışından getirildiğini söyledi. Kızına verilen her doz ilacın 56 bin euro olduğunu anlatan Karaman, bu parayı ödemeye ekonomik gücünün yeterli olmadığını kaydetti.

Kaynak: DHA