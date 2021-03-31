Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü

İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Haberler | Güncel

Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü Balaban Kuşu Ormanağzı köyünde görüldü Dünyada Nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan Balaban Kuşu Olur İlçesi Ormanağzı köyünde ortaya çıktı.

Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü

Balaban Kuşu Ormanağzı köyünde görüldü

ERZURUM - Dünyada Nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan Balaban Kuşu Olur İlçesi Ormanağzı köyünde ortaya çıktı.

Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Osman Özdemir, "Geçen yılda bu kuştan geldi bahçeye kondu. Bu sene yine bir kuş geldi yere düştü başka yırtıcı kuşlar mı kovaladı nedense sarhoş gibiydi. Dün akşamdan beri içerde muhafaza ettim. Hiçbir şeyde yediremedim öylece de duruyor. Ne yediğini de bilmiyorum ki ona göre yedireyim. Şu an için canlı her hangi bir yerinde kırığı çıkığı yok" dedi.

86 yaşındaki Ali Özdemir, "Böyle bir kuşu ilk defa görüyorum. Nereden geldiğini de bilmiyorum" dedi.

Oltu'da özel Veteriner Hekim Selim Çelik ise "Duyarlı bir vatandaşımız tarafından getirilen Balaban kuşunu kontrol ettik her hangi bir sorunu yok milli parklardaki veteriner hekim arkadaşa teslim edeceğiz. Duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz" dedi.

Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Hande Erçel Türkan Şoray
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 09:33:11. #1.14#
title