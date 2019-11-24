Nesli tükenen vaşağı kimin öldürüldüğü araştırılıyor

24.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:37

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan, silahla vurularak ayağından iple çite bağlı halde ölü bulunan vaşağın, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor. Oluşturulan 20 kişilik özel ekip bölgede araştırmasını sürdürürken, ekiplerle birlikte seferber olan köylüler, karşı oldukları kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürdü.

Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde perşembe günü yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü alarak incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın vücudunda kurşun izine rastlanırken, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA