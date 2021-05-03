Neşet Ertaş Allı Turnam türkü sözleri! Allı Turnam sözleri!
Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Allı Turnam sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Allı Turnam türkü sözleri ve Allı Turnam sözleri!
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Allı Turnam de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Allı Turnam sözleri nedir?Neşet Ertaş Allı Turnam türkü sözleri!
NEŞET ERTAŞ ALLI TURNAM TÜRKÜ SÖZLERİ
Allı turnam, ne gezersin havada
Allı turnam, ne gezersin havada
Devrildi arabam, kaldım burada
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Akşam oldu, allı turnam, dön geri
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
Allı turnam, bizim ele varırsan
Allı turnam, bizim ele varırsan
Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
Yâr bizi sual eden olursa
Yâr bizi sual eden olursa
Boynu bükük, benzi soluk var, söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey