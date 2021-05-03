Neşet Ertaş Allı Turnam türkü sözleri! Allı Turnam sözleri!
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Neşet Ertaş Allı Turnam türkü sözleri! Allı Turnam sözleri!

Neşet Ertaş Allı Turnam türkü sözleri! Allı Turnam sözleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Allı Turnam sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Allı Turnam türkü sözleri ve Allı Turnam sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Allı Turnam de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Allı Turnam sözleri nedir?Neşet Ertaş Allı Turnam türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ ALLI TURNAM TÜRKÜ SÖZLERİ

Allı turnam, ne gezersin havada

Allı turnam, ne gezersin havada

Devrildi arabam, kaldım burada

Gülüm gülüm, kırıldı kolum

Tutmuyor elim, turnalar hey

Ne onmadık kulumuşsum dünyada

Ne onmadık kulumuşsum dünyada

Akşam oldu, allı turnam, dön geri

Gülüm gülüm, kırıldı kolum

Tutmuyor elim, turnalar hey

Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm

Kız gülüm gülüm, turnalar hey

Allı turnam, bizim ele varırsan

Allı turnam, bizim ele varırsan

Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle

Gülüm gülüm, kırıldı kolum

Tutmuyor elim, turnalar hey

Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm

Kız gülüm gülüm, turnalar hey

Yâr bizi sual eden olursa

Yâr bizi sual eden olursa

Boynu bükük, benzi soluk var, söyle

Gülüm gülüm, kırıldı kolum

Tutmuyor elim, turnalar hey

Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm

Kız gülüm gülüm, turnalar hey

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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