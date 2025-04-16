" Tarkan'ın annesi kimdir?" sorusunu soran hayranlar, Neşe Tevetoğlu'nun yaşam öyküsünü ve ailesiyle olan ilişkisini daha yakından öğrenmek istiyor. Medyadan uzak durmayı tercih etse de, oğlunun başarılarında önemli bir rol oynayan Neşe Tevetoğlu, sevgi dolu bir anne figürü olarak tanınıyordu. Peki, Neşe Tevetoğlu kimdir? Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

NEŞE TEVETOĞLU KİMDİR?

Neşe Tevetoğlu, aslen Rize kökenli bir ailenin ferdidir ve uzun yıllar Almanya'da yaşamıştır. Eşi Ali Tevetoğlu ile birlikte Almanya'ya göç etmiş, burada ailesini büyütmüştür. Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu, çiftin en bilinen çocuğudur.

Neşe Tevetoğlu'nun tam yaşı basına net şekilde yansımamış olsa da, 2025 yılı itibarıyla 80'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir. Hayatını ailesine adamış olan Tevetoğlu, özellikle Tarkan'ın çocukluk ve gençlik yıllarında ona büyük destek olmuş ve kariyerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.