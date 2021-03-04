Nermin Denizci kimdir, kaç yaşında? Yeşilçam'ın sevilen karakteri Nermin Denizci hayatı ve biyografisi!
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Nermin Denizci kimdir, kaç yaşında? Yeşilçam'ın sevilen karakteri Nermin Denizci hayatı ve biyografisi!

04.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:06
Nermin Denizci kimdir, kaç yaşında? Yeşilçam'ın sevilen karakteri Nermin Denizci hayatı ve biyografisi!

Türk sinema tarihinin merakla takip edilen zamanlarından Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında olan Nermin Denizci hakkında Nermin Denizci kimdir, kaç yaşında? soruların yanıtları aranıyor. İşte, Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci hayatı ve biyografisi!

Yeşilçam dediğimiz zaman aklımıza bir dönem sinemaya damga vuran filmler geliyor. Bunlardan birtanesi ise Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım filmidir. Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci de o isimlerden birisi. Nermin Denizci son haliyle görenleri adeta şoke etti. Nermin Denizci tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü.

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü. Şabaniye, Şaban Pabucu Yarım, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Sindirella Kül Kedisi gibi daha çok Kemal Sunal filmleri olmak üzere yapımlarda rol aldı.

Çarıklı milyoner'de mirastan pay koparmaya çalışan ailelerden birinin kızını oynamıştır. Şaban Pabucu Yarım'da iş adamının karısı nermin hanım karakteri bunlara örnektir. Nermin Denizci bir dönem albümde çıkardı.

Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci gibi. Nermin Denizci'nin son haline bakın.

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